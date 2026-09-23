謝鋒大使發文　推動中美建設性戰略穩定關係

《人民日報》9月23日刊發中國駐美國大使謝鋒署名文章《推動中美建設性戰略穩定關係落地落實》。（圖片來源：新華社視頻截圖） 中評社北京9月23日電／《人民日報》9月23日刊發中國駐美國大使謝鋒署名文章《推動中美建設性戰略穩定關係落地落實》。



以下為全文：



應美國總統特朗普邀請，習近平主席即將對美國進行國事訪問。這是習近平主席時隔11年再次對美國進行國事訪問，也是中美兩國元首在半年之內實現國事互訪，是中美關係和國際關係中的里程碑事件。



11年來，中國共產黨團結帶領中國人民昂揚奮進，中國式現代化氣象萬千，中華民族偉大復興勢不可擋。11年來，中美關係經歷風風雨雨，充分證明“脫鈎斷鏈”辦不到、居高臨下行不通、衝突對抗搞不得。11年來，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界更加需要一個穩定、健康、可持續發展的中美關係。習近平主席高瞻遠矚，運籌擘畫，親力親為，為中美關係發展指明新方向、注入新動能、書寫新篇章。



今年5月，習近平主席同特朗普總統在北京成功會晤，達成的最重要政治共識就是確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位。這不僅為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，也為大國關係打造新的範式，為世界和平繁榮開辟光明前景。習近平主席指出，“中美建設性戰略穩定關係”不是一句口號，而應該是相向而行的行動。我們要以習近平主席此訪為契機，進一步把准方向、增進共識、排除干擾、加快步伐，推動兩國關係不斷向前發展。



把握主流，錨定合作為主的積極穩定。中美共同利益遠大於分歧，合作共贏是主流，更是大勢。雙方要落實好兩國元首重要共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機製作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，攜手多辦有利於兩國和世界的大事、好事，促進中美雙贏、世界共贏。



互學互鑒，塑造競爭有度的良性穩定。中美肯定有競爭，但應該是良性的，要在取長補短中共同進步，在你追我趕中共創未來，而不是在零和博弈中彼此消耗。人工智能關乎全人類福祉，中美應該比的是怎樣更好驅動創新發展、確保安全可控、促進文明互鑒、完善全球治理，推動人工智能向上向善、造福人類，不能再設“矽幕”，更不能搞人工智能版“星球大戰”。



相互尊重，保持分歧可控的常態穩定。有分歧不可怕，關鍵在於建設性管控。中美數輪經貿磋商取得積極進展說明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。管控分歧重在誠信，談成了就要付諸行動，不能說一套做一套。美方應該停止炮製所謂“國家安全”“經濟失衡”“強迫勞動”等名目，對華濫施遏制打壓。