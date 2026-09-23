第48屆世界技能大賽隆重開幕　李強出席

9月22日晚，第48屆世界技能大賽在上海隆重開幕。開幕式上宣讀了國家主席習近平的賀信。國務院總理李強出席開幕式並宣布開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／浦江激揚夢想，技能照亮世界。第48屆世界技能大賽22日晚在上海隆重開幕。開幕式上宣讀了國家主席習近平的賀信。國務院總理李強出席開幕式並宣布開幕。



據新華社報導，夜幕下的上海世博文化中心，華燈璀璨、流光溢彩。開幕式前，上海青年們獻上充滿青春與動感的文藝表演，向遠道而來的各方來賓致以誠摯的歡迎。場內外觀眾共同感受這一難忘時刻。



在歡快激昂的樂曲聲中，李強同世界技能組織主席烏漢等步入主席台，向觀眾揮手致意。



開場短片《我們的手》致敬技能運動與工匠精神，隨著來自五大洲的技能青年將中國傳統榫卯構件聚攏拼合成地球，歷屆世界技能大賽標識依次亮起。



20時許，第48屆世界技能大賽開幕式開始。在全場觀眾熱烈的掌聲中，68個國家和地區的代表團沿著“技能夢想大道”相繼入場。東道主中國代表團最後入場，全場一片歡騰。



在《我愛你中國》的深情旋律中，6名世界技能大賽中國金牌獲得者邁著堅定的步伐，護衛著中華人民共和國國旗走進現場。全體起立，高唱中華人民共和國國歌。五星紅旗冉冉升起，迎風飄揚。



隨後，文藝表演《技能照亮前程》精彩呈現。第一篇章《文明之光》中，跟隨著魯班、蔡倫、畢昇、黃道婆等中國技能先賢的足跡，觀眾們體驗一場跨越時空的技能文明之旅。第二篇章《技能之光》中，來自五大洲的五位技能青年用真情講述技能實現夢想的真實經歷。第三篇章《未來之光》中，百餘名人類舞者與中國人形機器人同台共演，呈現智能時代必將更加閃耀的人類文明之光。



來自埃塞俄比亞、印度、中國的選手和來自愛爾蘭、墨西哥、波蘭的專家，分別代表全體參賽選手和專家宣誓。



在世界技能組織會歌聲中，世界技能組織會旗緩緩升起，和鮮艶的五星紅旗一道，在會場上空飄揚。