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戰鷹出擊！中國空軍航空兵某部組織飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-23 08:34:41
　　中評社北京9月23日電／央廣軍事報導，近日，中國空軍航空兵某部組織飛行訓練。隨著塔台指揮員一聲令下，數架戰機呼嘯升空，直奔目標空域。
 


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