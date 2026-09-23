【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
戰鷹出擊！中國空軍航空兵某部組織飛行訓練
http://www.CRNTT.com
2026-09-23 08:34:41
中評社北京9月23日電／央廣軍事報導，近日，中國空軍航空兵某部組織飛行訓練。隨著塔台指揮員一聲令下，數架戰機呼嘯升空，直奔目標空域。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國空軍航空兵某旅組織飛行訓練
(2026-09-21 09:13:58)
直擊中國空軍航空兵某旅開展多課目飛行訓練
(2026-09-02 10:06:45)
中國空軍航空兵某團開展飛行訓練
(2026-08-26 08:09:28)
中國空軍航空兵某旅開展飛行訓練
(2026-08-20 11:15:04)
中國空軍航空兵某旅開展飛行訓練
(2026-06-11 08:30:20)
中國空軍航空兵某部組織飛行訓練
(2026-06-05 11:26:00)
中國空軍航空兵某旅組織飛行訓練
(2026-06-04 11:45:20)
直擊中國空軍航空兵某部跨晝夜飛行訓練
(2026-06-01 07:24:01)
直擊中國空軍航空兵某旅開展多課目飛行訓練
(2026-05-21 11:32:12)
中國空軍某部開展多課目跨晝夜飛行訓練
(2026-05-02 08:32:22)