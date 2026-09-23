中國多型裝備亮相非洲航空航天與防務展

中評社北京9月23日電／央視新聞報導，近日，第13屆非洲航空航天與防務展在位於南非行政首都比勒陀利亞附近的瓦特克盧夫空軍基地舉行。在本屆展會上，中國航空工業集團攜多型航空裝備參展，殲-10CE、“梟龍”戰機、運-20等多型裝備集中亮相。展會期間，“中國防務”展區備受關注。