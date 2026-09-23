外媒：英法計劃向沙特提供“防禦性”支持

中評社北京9月23日電／環球時報報導，繼有消息傳沙特阿拉伯向多國請求防空支援以應對也門胡塞武裝的襲擊之後，英國已決定向沙特提供“防禦性”空中加油支持。法國據稱也準備採取防禦性措施以保護沙特的能源基礎設施。



據英國廣播公司（BBC）22日報導，英國將向沙特提供“防禦性空中加油”支持，以應對也門胡塞武裝近期對沙特發動的襲擊。英國首相伯納姆在前往紐約參加聯合國大會途中表示，這是應沙特的“軍事支援”請求採取的行動，他在聽取國防大臣斯特裡廷和外交大臣米利班德的建議後同意了這項請求。他重申，生活成本壓力是他作出這一決定的原因。“因為沙特一直遭受襲擊，而且可能面臨進一步的干擾，我們需要保持這些（石油航運）通道暢通，因此我們同意了這一請求。”伯納姆說。



據報導，此次行動可能在未來幾天開始，英國將從其駐塞浦路斯的空軍基地派出一架“航行者”加油機。英國政府官員表示，這一安排是有時限的，初步預計持續數周。根據英國政府官員的說法，“防禦性”支持可能包括協助沙特空軍戰機擊落來襲的胡塞武裝導彈和無人機。BBC認為，就“軍事支援”而言，英國提供一架空中加油機屬於較輕程度的支援。



美國彭博社稱，這是伯納姆自7月出任首相以來作出的首項重大軍事決定。有知情人士透露，英國還將游說其他國家幫助沙特擊退胡塞武裝。七國集團外長21日譴責也門胡塞武裝對沙特發動的“不可接受的持續襲擊”，並敦促前者“立即停止一切軍事行動、一切針對民用船只的威脅和攻擊，並真誠地回到政治進程”。



法新社22日援引一名外交消息人士的話報導稱，“法國準備在嚴格的防禦性框架內保護沙特能源基礎設施，為保護沙特位於延布及東西輸油管道沿線的能源基礎設施安全作出貢獻”。這名消息人士同時強調， 這絕不意味著參與對胡塞武裝的衝突。

