美媒：胡塞武裝借助AI推動戰力提升

來源：參考消息網資料圖 中評社北京9月23日電／據參考消息網引述美國《紐約時報》網站近日報導，也門胡塞武裝正在學習武裝自己。



報導說，在大多數人的印象中，也門胡塞武裝的形象是：一群男人站在皮卡車後鬥里，朝著沙漠上空扣動AK-47步槍的扳機。但這支武裝組織已經能向1000英里（1英里約合1.6公里）外的以色列發射遠程導彈，還能利用無人機襲擾紅海航運。有證據表明，他們正在借助人工智能（AI）等手段，自主開發更先進的武器，以降低對伊朗的依賴。



儘管得到伊朗支持，但美以伊戰爭爆發數月後，胡塞武裝一直置身事外。這一局面在7月被打破：他們宣布對沙特實施海上封鎖。自那以後，胡塞武裝向南推進，上周占領了也門重要的港口城市穆哈，同時控制了曼德海峽附近島嶼，進一步加強了對紅海南端這一航運要道的控制。



據報導，在美國中東研究所舉行的一場論壇上，曾任美國政府也門問題特使的蒂莫西·倫德金曾在談及胡塞武裝時表示：“他們抓住一切機會打造並測試自身能力，如今已是整個中東地區實力最強的非國家武裝力量。”



美國Anthropic公司近日發布的一份關於人工智能濫用問題的報告稱，在胡塞武裝大本營所在的也門北部，有一個小組一直在利用“克勞德”模型，研發制導武器。該公司表示，儘管設置了安全防護機制，但仍未能阻止這個小組的工作，目前該小組已經進行到了制導火箭試射階段。



胡塞武裝的無人機與彈道導彈中最精密的零部件仍需依賴伊朗供給，但Anthropic公司的報告顯示，該組織近年來武器研發水平有了大幅提升。



這賦予了胡塞武裝更大的靈活性，使其在美國海軍對霍爾木茲海峽實施長達數月的封鎖期間，仍能繼續對抗也門和沙特對手，並威脅以色列及美國的目標。

