安全與競爭博弈之下　美國AI監管爭議四起

近期，美國政界、科技行業圍繞人工智能發展節奏與監管規則爆發激烈爭論。（新華社資料圖片） 中評社北京9月23日電／近期，美國政界、科技行業圍繞人工智能發展節奏與監管規則爆發激烈爭論。加州率先推動AI監管立法，多家頭部AI企業公開呼籲放緩前沿AI研發，而特朗普政府堅持寬鬆路線，將維持美國AI全球競爭力置於優先位置，各方分歧背後交織著安全擔憂、商業利益與大國競爭多重考量。



據中國青年報報導，美國有線電視新聞網（CNN）9月19日稱，加州州長加文·紐森於9月18日簽署人工智能監管行政命令，計劃召集“全球頂尖專家”，搭建州層面AI監管法律框架。紐森在聲明中提出，要加速推出務實、負責任的AI監管，不能等到風險爆發再採取行動，“風險太高，容不得坐等或拖延”。



加州聚集大量AI頭部企業，在聯邦層面監管推進遲緩的背景下，加州試圖先行建立地方制度，回應接連出現的AI安全事件。



此前，矽穀多家AI巨頭也呼籲管控AI。Anthropic（克勞德大模型的開發企業——記者注）創始人兼首席執行官達裡奧·阿莫代伊在文章《為什麼AI行業應當減速》中提出，過快推進AI研發是魯莽之舉。他擔憂，今年夏天數百個OpenAI智能體曾入侵HuggingFace（俗稱“抱抱臉”——記者注）網站；如果未來出現能力更強、但模型目標和人類利益不一致的AI集群，這類智能體可借助持久化僵屍網絡“接管整個互聯網”，造成數千億美元損失。



太空探索技術公司（SpaceX）創始人、特斯拉聯合創始人埃隆·馬斯克在X平台連續發帖，回應阿莫代伊的減速方案：“達裡奧說得對。”他寫道：“我很早就為AI風險敲響警鐘。”並引用自己2014年的一條發言：“我們必須對AI保持極度謹慎，它的潛在危險性可能超過核武器。”



《今日美國》9月18日發表的一篇分析文章提出，企業呼籲監管的動機並不衹有安全一層。頭部科技企業主動呼籲政府監管行業，存在鞏固自身市場地位的現實考量。嚴苛監管會抬高新企業入局門檻，大公司依靠雄厚資本、法務團隊可以承擔合規成本，而初創企業容易被複雜合規體系擋在市場之外，監管反而成為巨頭的隱性保護。有歐洲研究數據顯示，嚴格科技監管實施後，小企業投資出現下滑，頭部企業市場份額反而擴張。



與加州政府、部分矽穀高管形成鮮明對比，特朗普對AI風險警告持否定態度。據英國廣播公司（BBC）9月19日報導，特朗普宣布將組建“AI部隊”、任命AI事務總管，但明確表態不會阻礙AI行業發展，將所謂AI生存威脅視作“騙局”。