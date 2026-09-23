也門衝突升級沙特尋求多國支持　胡塞武裝警告

中評社北京9月23日電／近期，也門胡塞武裝與支持也門政府軍的沙特之間衝突持續升級，雙方相互發動導彈、無人機襲擊，造成大量人員傷亡。與此同時，英國方面表示將向沙特提供“防禦性”軍事支持。



央視新聞報導，有分析認為，英國的支持將使也門戰事在一定程度上，繼續朝著擴大或者延宕的方向發展。



也門衝突持續升級



造成多人傷亡



也門政府地方官員22日說，也門政府軍與胡塞武裝當天在西南部塔伊茲省再次發生激烈交戰，造成至少16人死亡、數十人受傷。



也門塔伊茲省西部沙馬亞塔因區區長阿卜杜勒阿齊茲·謝巴尼表示，政府軍當天在該地區擊退胡塞武裝的一次進攻，打死12名胡塞武裝人員，另外打傷數十人。交戰期間，政府軍還俘獲2名胡塞武裝人員。謝巴尼說，政府軍方面有4名士兵在交戰中身亡，另有數人受傷。



此外，也門政府軍發言人馬吉德·努扎伊利當天發表聲明說，政府軍空襲了塔伊茲省紅海港口城市穆哈以及也門中部貝達省的胡塞武裝軍事裝備和人員。



另據也門胡塞武裝22日發表的聲明，該組織近期在也門西部沿海地區，特別是塔伊茲省西南部和荷台達省西部開展的軍事行動，已造成超過600名政府軍人員死傷、數百名政府軍人員被俘。



也門胡塞武裝當晚還表示，在過去24小時內，沙特的F-15戰機和“台風”戰機共對胡塞武裝控制區進行了19次空襲，造成包括婦女和兒童在內的人員傷亡。胡塞武裝方面稱，本輪局勢升級後，沙特已對也門共進行了936次空襲和導彈襲擊。

