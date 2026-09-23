美國、丹麥和格陵蘭簽協議擴大美軍存在引擔憂

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，美國總統特朗普、丹麥首相弗雷澤裡克森和格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森（左至右）在協議上簽字。 中評社北京9月23日電／新華社報導，美國、丹麥及其自治領地格陵蘭島22日在紐約聯合國總部簽署協議，根據該協議，美國將進一步擴大其在格陵蘭島的軍事存在。協議所涉相關安排引發格陵蘭島居民擔憂，丹麥有媒體稱，須警惕美方今後對協議的執行和解讀。



美國總統特朗普、丹麥首相弗雷澤裡克森和格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森在協議上簽字。



該協議修訂了美國與丹麥1951年簽署的防務協定，允許美國在格陵蘭島設立新的防務區域，並加強其設施及軍事行動。協議具體內容包括：美國可對現有皮圖菲克太空基地實施現代化更新擴建；將在格陵蘭島納薩爾蘇瓦克和梅斯特斯維設立額外的防禦區；美國飛行器可在格陵蘭管轄區域上空飛行並降落。



該協議還對非北約成員國等國家在格陵蘭建立軍事設施、駐扎軍事力量以及敏感領域投資設立限制條款。該協議須經丹麥和格陵蘭島各自議會審議批准，方可生效。



丹麥《基督教日報》報導，應謹慎看待特朗普後續如何解釋上述協議，尤其要警惕他突然要求修改條款或聲稱協議包含實際不存在的內容。



據格陵蘭廣播公司報導，納薩爾蘇瓦克當地居民最關心的是能否繼續留在家園。當地博物館負責人奧勒·古拉厄說，居民再次陷入對未來的嚴重不確定之中，擔心今後能否繼續平靜生活。