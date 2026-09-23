烏軍稱打擊俄羅斯煉油廠　俄稱襲擊致1死4傷

中評社北京9月23日電／央視新聞客戶端消息，當地時間22日，烏克蘭武裝部隊總參謀部通報稱，烏軍在9月21日夜間至22日凌晨，對俄羅斯境內兩座重要煉油設施實施打擊，兩處廠區均燃起大火。烏克蘭稱遭打擊的設施分別為俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國烏法市的煉油廠以及薩馬拉州的新古比雪夫斯克煉油廠，均為俄羅斯核心煉油企業。



當天稍早時，俄羅斯伏爾加河流域薩馬拉州州長費多裡謝夫通報，該州工業企業遭烏克蘭無人機襲擊，造成包括私人住宅和汽車在內的民用設施受損，襲擊導致1人遇難、4人受傷。