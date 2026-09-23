國台辦9月23日例行新聞發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會並回答記者提問（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）國台辦發言人朱鳳蓮23日在例行發布會上，就台商權益保障、台灣防務預算、兩岸直航、所謂“防衛韌性”國際論壇、台“黑熊學院”鼓吹全民防衛及兒童場館戰時化、逾六成台灣民眾支持擴大兩岸交流、小紅書和抖音被污名為“文化侵略”，以及張亞中提出“統一前的和合”等議題答問。以下是問答實錄：



朱鳳蓮：歡迎大家參加國務院台辦新聞發布會。



向大家發布一則消息。9月23日，“月滿京華 情牽兩岸——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動”在北京雁栖湖舉行。兩岸嘉賓400餘人參加，其中島內相關界別代表、知名企業家及在京台胞等300餘位台灣嘉賓參加。活動包括兩岸同胞迎中秋茶話會、“e起綻放吧”海峽歌會等，兩岸同胞共賞明月、共話鄉情、共敘未來，共迎中華民族傳統佳節。



人民日報記者：中秋臨近，大陸多地上架台灣文旦柚。9月22日，“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動在深圳舉辦。請介紹有關情況。



朱鳳蓮：今年4月中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，兩岸有關方面在堅持“九二共識”、反對“台獨”政治基礎上，共同努力推動政策落地見效，幫助更多島內農漁業者開拓大陸市場，取得積極成效。多批台灣包裝廠、果園以及食品企業在大陸註冊，通關效率持續提高，物流運輸更加便利。



值得一提的是，在各方共同努力下，台灣文旦柚在大陸多地展會亮相，並在超市、農貿市場以及電商平台上架銷售，受到廣大消費者的歡迎。中秋和國慶假期，將有更多台灣文旦柚進入大陸千家萬戶，更多大陸消費者品嘗到台灣優質果品，更多台灣基層果農得以分享大陸廣闊的市場機遇。這種雙向奔赴展現了一幅融合發展、互利共贏的生動圖景。我們將繼續秉持“兩岸一家親”理念，積極推動兩岸經濟交流合作，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。



福建廣電“台海時刻”新媒體記者：中秋佳節臨近，請問各地有哪些兩岸同胞共度佳節的活動？



朱鳳蓮：後天將迎來中秋節，祝兩岸同胞中秋快樂，花好月圓人團圓，相知相守萬事興。（閩南話）祝兩岸鄉親中秋快樂、平安團圓。（客家話）大家無論是在家里還是在外鄉，無論吃甜月餅還是咸月餅，都可以和家人共賞一輪月，共品一杯茶。我們也歡迎台灣鄉親到大陸參加豐富多彩的中秋聯誼活動。



9月19日，山東省台屬聯誼會、台灣山東同鄉會以視頻連線形式在濟南、台北聯合舉辦“兩岸魯韵雲作橋 丙午中秋話團圓”2026年兩岸山東鄉親中秋聯誼會。在濟南的台商台青台屬代表以及在台北的各界山東同鄉代表近200人參加活動，兩岸同胞隔著屏幕互致節日問候，在歡樂祥和的氛圍中共同觀看兩地精彩的文藝演出。



9月22日至26日，河北省舉辦“青春相約 逐夢燕趙”台商台青迎中秋聯誼系列活動，島內文旅產業協會、台青代表及京津冀台商協會代表120餘人齊聚石家莊，開展企業參訪、省市投資環境推介、文旅產業考察、兩岸壘球交流等活動，實地考察正定、趙縣、鹿泉及高新區重點產業和特色文旅資源。