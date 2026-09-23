國台辦：中秋國慶文旦柚將進入大陸千家萬戶

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會並回答記者提問（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）中秋節前夕，台灣文旦柚陸續在大陸多地上架。國台辦發言人朱鳳蓮9月23日在例行新聞發布會上表示，今年中秋和國慶假期將有更多台灣文旦柚進大陆千家万户，讓台灣基層果農分享大陸市場機遇。



現場有記者提及，“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動9月22日在深圳舉行。朱鳳蓮說，中共中央台辦今年4月受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，兩岸有關方面“在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’政治基礎上”共同推動政策落實，幫助更多台灣農漁業者開拓大陸市場。她指出，已有多批台灣包裝廠、果園及食品企業在大陸註冊，通關效率持續提高，物流運輸也更加便利。



朱鳳蓮說，在各方共同努力下，台灣文旦柚已在大陸多地展會亮相，並在超市、農貿市場和電商平台上架銷售，受到消費者歡迎。中秋和国庆假期，将有更多台湾文旦柚进入大陆千家万户，更多大陆消费者品尝到台湾优质果品，更多台湾基层果农得以分享大陆广阔的市场机遇。



朱鳳蓮形容，這種“雙向奔赴”展現了“融合發展、互利共贏”的圖景。她說，國台辦將繼續秉持“兩岸一家親”理念，推動兩岸經濟交流合作，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的“紅利”。



後方支援記者：林艷