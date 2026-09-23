台商權益缺少保護？國台辦：承諾不會變

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）針對台媒炒作個別台商聲稱在大陸投資權益受損，國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，相關案件已由大陸仲裁裁決和最高人民法院終審裁定，事實清楚明確；大陸維護台胞台企合法權益的承諾不會變，《台灣同胞投資保護法》及《實施細則》依然有效，國共兩黨台胞權益保護工作平台依然有效。



有記者提問，近期，台《自由時報》炒作個別台商聲稱多年前在大陸投資權益受損，指責“大陸台商權益缺少保護”。請問發言人有何評論？



朱鳳蓮表示，大陸一貫高度重視、積極維護廣大台胞台企的合法權益，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，把台胞權益保護工作納入有中國特色社會主義現代化和法治中國建設大局，持續完善增進台灣同胞利益福祉的制度和政策。國家全面依法治國總體格局基本形成，市場化、法治化、國際化一流營商環境持續優化，為維護台灣同胞合法權益提供了根本制度支撐。



朱鳳蓮指出，大陸各級政府和主管部門對台灣同胞遇到的困難和問題感同身受，積極瞭解他們的訴求，把他們的需求放在心上，努力為他們排憂解難，以實際行動增進他們的福祉。台辦系統受理涉台糾紛總量逐年下降，涉法涉訴類占比大幅減少，廣大台胞對大陸法治環境、營商環境的滿意度、認可度持續提高。



朱鳳蓮表示，在兩岸台胞權益保護溝通機制方面，2005年中央台辦與中國國民黨相關機構建立了台商權益保護工作平台，此後發展為國共兩黨台胞權益保護工作平台，持續運作至今。依托該平台，兩岸有關方面對台胞台企關注的問題進行了廣泛深入交流，也解決了不少台胞台企急難愁盼問題，廣大台胞台企對此高度認可。



朱鳳蓮指出，由於眾所周知的原因，當前兩岸投資爭端協處機制陷入停滯，但大陸維護台胞台企合法權益的承諾不會變，《台灣同胞投資保護法》及《實施細則》依然有效，國共兩黨台胞權益保護工作平台依然有效。



朱鳳蓮表示，你提到的個別台商聲稱所謂“權益受損”，據瞭解，相關案件已由大陸仲裁裁決和最高人民法院終審裁定，事實清楚明確。我們關心關愛台灣同胞，維護台灣同胞的合法權益，也希望相關台胞台企尊重事實、尊重法律，依法依規維護合法權益，不要被別有用心人士所利用。