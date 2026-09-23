國台辦：直航僅恢復15航點 促台取消限制

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，今年1至8月，兩岸空中客運直航旅客達422.1萬人次，同比增長12.9%，但目前僅恢復大陸14個城市15個航點，與2020年前61個航點仍有很大差距，台灣方面應盡快取消不合理限制。



有記者提問，臨近中秋和國慶假期，許多台胞希望恢復開通更多的兩岸空中客運直航航線，請問這個假期兩岸空中客運直航航班航點是否有新的安排和計劃？



朱鳳蓮表示，“月到中秋分外明”，在中國人心中，中秋圓月是團圓、美滿的象徵。大陸歡迎台灣鄉親來大陸團圓過節。目前，因受民進黨當局阻撓干擾，兩岸航線航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，有很大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。



朱鳳蓮指出，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。據瞭解，在已恢復直航的15個航點中，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。



朱鳳蓮表示，兩岸空中直航航點全面復航的障礙症結在於民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。



另有記者提問，近日，海基會表示，大陸台企聯山東、山西工作區負責人等一行向海基會提出，濟南航點申請明年春節包機、航班規劃等。請問大陸方面對此持何態度？



朱鳳蓮表示，兩岸空中直航是聯結兩岸同胞親情、暢通經貿文化交流的重要空中紐帶，承載著兩岸民眾往來的迫切需求。今年1至8月，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客達422.1萬人次，同比增長12.9%，充分印證兩岸直航市場的旺盛需求和兩岸民眾往來的強烈意願。



朱鳳蓮指出，大陸積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化，這一態度是一貫的、明確的。從呼籲恢復航點、增加航班，到申請包機，反映了台商台胞對兩岸直航航點全面復航的熱切期盼。希望民進黨當局停止政治操弄，回應民眾呼聲，盡快全面恢復兩岸空中客運直航正常化。