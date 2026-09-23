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伊朗總統抵達紐約　將在聯合國發表講話
http://www.CRNTT.com   2026-09-23 12:36:24
　　中評社香港9月23日電／美國東部時間9月22日傍晚，伊朗總統佩澤希齊揚搭乘專機飛抵紐約。

　　據央視國際時訊報導，佩澤希齊揚將出席第81屆聯合國大會高級別周活動，預計將於當地時間9月23日上午、也就是北京時間今晚在聯大一般性辯論上發表講話。

　　在紐約期間，佩澤希齊揚預計還將與一些與會國家的領導人舉行雙邊會晤。

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