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伊朗總統抵達紐約 將在聯合國發表講話
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2026-09-23 12:36:24
中評社香港9月23日電／美國東部時間9月22日傍晚，伊朗總統佩澤希齊揚搭乘專機飛抵紐約。
據央視國際時訊報導，佩澤希齊揚將出席第81屆聯合國大會高級別周活動，預計將於當地時間9月23日上午、也就是北京時間今晚在聯大一般性辯論上發表講話。
在紐約期間，佩澤希齊揚預計還將與一些與會國家的領導人舉行雙邊會晤。
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