波蘭稱攔截一架俄羅斯偵察機　俄方暫無回應

科西尼亞克-卡梅什（資料圖） 中評社北京9月23日電／央視新聞報導，當地時間9月22日，波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什在社交媒體發文稱，一架俄羅斯伊爾-20偵察機在距波蘭海岸約40公里處被波蘭戰機攔截。科西尼亞克-卡梅什強調，俄羅斯偵察機出現在波羅的海上空不是孤立事件，波蘭軍隊會保持戒備。



截至目前，俄羅斯方面對此暫無回應。