中秋國慶珠海口岸出入境客流預計達743萬

中秋國慶長假珠港珠澳口岸料將迎跨境熱潮。（圖片來源：大公文匯網） 中評社香港9月23日電／中秋、國慶長假即將來臨，記者從珠海邊檢總站瞭解到，今年中秋、國慶“雙假”長達10天，該總站所轄拱北、港珠澳大橋、橫琴、青茂等大型口岸出入境客流量預計將達743萬人次，日均達74.3萬人次，同比增長超10%。



據大公文匯網報導，今年中秋、國慶“雙假”長達10天。期間，粵港澳大灣區各大城市將舉辦豐富的節慶文旅活動，加上“兩車北上”“粵車南下”“一周一行”“一簽多行”、智能通關等便利政策措施的深入實施，通關越來越便捷，珠港、珠澳口岸預計將迎來以旅遊流、消費流、探親流為主的跨境熱潮。該總站預測假期10天所轄口岸出入境客流將達743萬人次，客流增長主要群體以內地居民為主，屆時出境內地旅客將達100萬人次，同比增長超10%，整體的客流高峰集中出現在10月3日、4日。



陸路口岸方面，預測中秋、國慶假期拱北口岸日均客流將達38.6萬人次，港珠澳大橋珠海公路口岸日均客流將達10.4萬人次，橫琴口岸日均客流將達12.5萬人次，青茂口岸日均客流將達11.8萬人次。水運口岸方面，中山港客運口岸、灣仔輪渡客運口岸、九洲港客運口岸日均客流將分別達2100人次、6000人次、1800人次。



該總站特別提醒，根據以往經驗，每逢港澳地區舉行大型演唱會等活動，口岸夜間入境方向都將迎來顯著瞬時客流高峰，請旅客通過“珠海邊檢”公眾號實時通關欄目，提前關注10月1日21:00後大橋口岸入境方向，以及9月25日和10月1日、3日、4日22:00後拱北、橫琴、青茂口岸入境方向客流情況，合理安排行程，擇口岸錯峰出行。



為保障出入境安全有序順暢，珠海邊檢總站已提前部署，加強與港澳出入境管理部門溝通協作，提前開足開滿查驗通道，配置充足警力，全面保障旅客高效通關。