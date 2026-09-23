國台辦：搞再多“防衛韌性”都是徒勞

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 林艷）國台辦發言人朱鳳蓮9月23日在例行新聞發布會上表示，“台獨”是絕路，民進黨當局搞再多所謂“防衛韌性”都是徒勞。她同時批評台灣“黑熊學院”鼓吹將“戰災”納入地方防災準備，是“鼓動台灣變成戰場的邪說謬論”。



有記者提問，民進黨當局近日舉辦所謂“2026全社會防衛韌性國際論壇”，聚焦“軍民整合、灰色地帶威脅、網絡安全及關鍵基礎設施防護”等議題，美國、日本、菲律賓等派人參加。



朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，不惜將台灣民眾綁上“台獨”戰車，嚴重損害台灣民眾安全福祉。她強調，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，有關國家應恪守一個中國原則，不向“台獨”分裂勢力釋放錯誤信號。

另有記者提問，“黑熊學院”近日鼓吹台灣各縣市打破傳統防災思維，將“戰災”納入地方防災準備，並鼓噪縣市長候選人提出所謂具體的“韌性政見”，打造更綿密的全社會防衛體系。



朱鳳蓮說，“黑熊學院”有關言論必定遭到台灣民眾反對。她指該機構一方面“無所不用其極”渲染戰爭氛圍、在島內社會培育“暴力種子”，公然從事“台獨”分裂活動，是“不折不扣的‘台獨’基地”；另一方面打著“講座”“培訓”“戶外演練”等幌子，低買高賣賺差價、勾結外部勢力騙錢財，是“名副其實的‘台獨倒爺’”。



她說，“黑熊學院”的醜行劣跡令人唾棄，“台獨”分裂行徑必遭嚴懲。



後方支援記者：林艷

