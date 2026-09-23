張亞中稱一國兩制是敬酒 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）針對台灣學者張亞中建議大陸探討“統一前的和合”，國台辦發言人朱鳳蓮23日在例行新聞發布會上表示，大陸願同台灣各黨派、團體和人士開展廣泛深入的民主協商。台灣同胞越早討論、越多討論統一的相關內容，就越能獲得更多機遇和實在好處。



有記者提問說，台灣學者張亞中近日在參加北京香山論壇後發表文章，認為大陸現在把“一國兩制”當成敬酒，“武力統一”當成罰酒，但對台灣民眾而言，這些內容更像是“被統一後”的處置方案。其建議大陸應該把智慧和資源用來探討“統一前的和合”，也就是先回答目前兩岸如何結束敵對、建立互信，讓台灣成為共同參與者。請問對此有何評論？



朱鳳蓮表示，“和平統一、一國兩制”是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，也有利於統一後台灣長治久安。“兩制”台灣方案在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸民眾意見和建議，會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。



朱鳳蓮指出，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，大陸願意同台灣各黨派、團體和人士圍繞兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，為推動兩岸關係和平發展共同努力。大陸也歡迎台灣同胞為推進祖國統一大業建言獻策。台灣同胞越早討論、越多討論統一的相關內容，就越能為台灣經濟社會發展帶來更多機遇，越能為自身帶來更多實在好處。

