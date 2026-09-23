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中國海軍某護衛艦支隊開展海上多科目訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-23 12:39:03
圖為艦艇航行。
　　中評社北京9月23日電／解放軍報報導，秋日，中國海軍某護衛艦支隊開展海上多科目訓練。

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