日本海上自衛隊大象級潛艇。 中評社北京9月23日電／日本發展核潛艇野心昭然若揭



來源：中國國防報；作者：馮常坤



近日，日本防衛大臣小泉進次郎公開表示，在本年度修訂安保三文件的過程中，將全面研討發展核動力潛艇的可行性，“不排除任何選項”。日本防衛部門負責人就核潛艇議題作出公開表態，意味著該議題從政界私下討論和智庫研究，進入國家防務政策的正式議程。此番動作是日本多年漸進式突破軍事約束、謀求遠洋軍事能力的體現，潛在的軍事擴張風險與地區安全隱患將持續凸顯。



逐步突破制度限制



日本對核潛艇的關注由來已久。早在2004年防衛指導方針修訂期間，日本政府便在內部開展核潛艇研發與引進的可行性研究，後因核政策約束、成本高昂、技術空白及反核輿論壓力擱置。此後20餘年，日本未放棄相關構想，持續迭代常規潛艇技術、保留水下軍工產能，並通過專家論證、政策試探逐步突破制度限制。



2025年以來，這一進程明顯提速。當年9月，日本防衛省下設的國防基礎強化專家委員會發布研究報告，提出新一代潛艇研發需突破傳統動力局限，探索多元化動力方案。10月，日本自民黨與維新會組成的執政聯盟在聯合施政協議中明確寫入研發適配遠程導彈、支持長期水下潛航的新一代潛艇，首次以官方文件形式為研發非常規動力潛艇鋪路。11月，小泉進次郎在國會公開表示，不應將研發核潛艇視為政策禁忌，主張就此展開討論。



進入2026年，相關動作進一步加快。6月，日本維新會向政府提交安保文件修訂提案，要求日本引進、列裝核潛艇，明確將其定位為搭載遠程導彈、支撐遠洋持續部署的重要裝備。



按照既定規劃，日本將在今年底完成安保三文件的修訂，屆時將確定核潛艇項目是否納入正式採購與研發清單。

