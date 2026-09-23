美空軍謀求基地防空自主權

美軍部署在中東地區的“愛國者”防空系統。 中評社北京9月23日電／中國國防報發表作者焦傑的文章稱，近日，在美國空軍與太空軍協會航空航天網絡會議上，美空軍高層公布基地防禦體系調整方案。相關規劃圍繞裝備建設、人員編制、採購流程展開，目標是改變空軍基地長期依賴陸軍提供防空保護的現狀，建立由空軍直接掌控的自主防禦能力。



此次調整的誘因，是近期約旦境內美空軍基地多次遭無人機與導彈打擊，以及美國本土空軍基地發生多起不明無人機侵入事件。美空軍參謀長威爾斯巴赫表示，安全作戰環境已發生變化，美空軍基地正成為對手的主要打擊目標，須盡快補齊基地防禦短板。



美軍評估認為，海外空軍基地在面對無人機、巡飛彈等低空小型目標時防禦能力不足，主要原因在於缺乏專屬近程攔截手段。目前，美空軍基地防空資源主要由陸軍防空部隊掌握，在突發威脅下，跨軍種的指揮協調與情報共享容易出現滯後，難以形成有效應對。同時，美陸軍防空力量的不足也加劇了基地安全風險。美軍近程防空力量短缺，面對低成本無人機等新型威脅，傳統防空導彈不僅使用成本高昂，適用性也明顯不足。



基於上述原因，美空軍決定調整防禦策略，尋求建立獨立的近程防禦網。



在裝備建設方面，美空軍提出新型防空火炮採購需求，計劃採購近程、高機動性攔截平台，主要用於打擊小型無人機、低空巡航導彈等空中目標。此外，激光、高功率微波等定向能武器也被納入後續採購規劃。



在人員編制方面，美空軍計劃增設“基地點防禦專員”崗位。該崗位人員將專職負責操作低空監視終端、近程防空火炮與電子干擾設備，進行威脅等級研判及現場應急處置。首批人員先行部署至主要戰略基地，待形成完整運作能力後，再分批前出至海外作戰中隊，覆蓋前沿簡易機場及本土高價值軍事設施。此舉目的是在空軍基地常設防空分隊，確保防禦行動不再依賴陸軍防空部隊的臨時支援。

