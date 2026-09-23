新加坡空軍現役F-15SG戰鬥機。 中評社北京9月23日電／新加坡雙向布局未來空戰力量



來源：中國國防報；作者：劉柯涵



近日，新加坡國防部公布F-35系列戰鬥機列裝進展及未來空中力量部署規劃，並透露正與英國、意大利、日本就加入“全球作戰空中計劃”（GCAP）項目進行磋商。作為東南亞地區軍事現代化推進速度較快的國家，新加坡空中作戰力量多元化布局引發外界關注。



加快部署



新加坡空中力量現代化升級，以五代機批量服役為短期任務，六代機項目合作為長期發展目標。



在五代機採購方面，新加坡早在2003年就加入F-35戰鬥機項目，長期開展機型適配測試與技術對接工作。2019年，新加坡國防部公布首批4架F-35B戰鬥機採購計劃，同時保留8架同型號戰機的追加採購權限。2024年，新加坡啟用追加採購權限，確定增購8架F-35B戰鬥機，並額外採購8架F-35A戰鬥機，將F-35系列戰鬥機採購總量確定為20架，合同總金額40.59億美元，涵蓋飛機生產、人員培訓、後勤保障等內容。



按照新加坡國防部披露的交付時間表，首批4架F-35B戰鬥機將在今年底完成交付，剩餘戰鬥機在2030年前完成交付與部署。目前，新加坡空軍主力機型為40架F-15SG戰鬥機和59架F-16C/D戰鬥機。F-35系列戰鬥機陸續入役後，將與上述機型共同執行任務。



值得注意的是，與多數國家戰鬥機本土部署模式不同，新加坡採取本土與海外雙線部署模式。12架F-35B戰鬥機將駐扎於美國阿肯色州埃賓空軍國民警衛隊基地，人員以輪駐方式赴美訓練和值班；8架F-35A戰鬥機則部署在本國登加空軍基地，承擔本土防空和海上巡邏任務。



在長遠發展層面，新加坡已啟動六代機項目的技術研判與合作可行性調研。現階段，新加坡重點關注GCAP項目，為2035年之後的戰鬥機更新換代做準備。

