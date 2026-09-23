李子柒：文化就在生活裡　人人都是傳承者

知名短視頻創作者李子柒（中評社 海涵攝） 知名短視頻創作者李子柒23日在2026北京文化論壇“文化遺產保護與青年傳承”分論壇上作主旨演講（中評社 海涵攝） 中評社北京9月23日電（記者 海涵）知名短視頻創作者李子柒23日在2026北京文化論壇“文化遺產保護與青年傳承”分論壇上表示，互聯網時代也是文化傳承和傳播的時代，文化從來不只存在於博物館的玻璃櫃裡，而就在每個人的日常生活中。她認為，“人在，手藝就在；手藝在，文化就在；文化在，一個民族的精神就不會斷。”



李子柒的現身讓現場氣氛格外熱烈。她發言時，主席台一側聚集了不少拍攝者，手機、相機紛紛對准台上的李子柒，人群圍得裡三層外三層。發言結束後，李子柒離開會場，一位外國自媒體博主一路追了出去，用中文同她熱情交流，並成功“追星”，與李子柒合影留念。



李子柒發言時表示，自己從2015年開始拍攝短視頻，至今已有11年。在互聯網這個更新迭代“比換季還快”的行業裡，11年讓她對互聯網與文化傳播有了更多體會。互聯網更新迭代快、流量聚散快、信息傳播快，這些特點對於文化傳播而言，“絕對能夠算得上是一把利器”。



回憶自己的創作經歷，李子柒說，最早拍短視頻時並沒有太多“文化”的概念，拍美食更多是“適時而食”，到了什麼季節吃什麼。2016年，在朋友提醒下，她才意識到自己拍攝的很多內容本身就是傳統文化，並開始嘗試深入學習非遺。



那時，網絡上的非遺學習資源遠沒有今天豐富。為了學習一項技藝，李子柒常常要翻閱大量文字資料、觀看幾十部紀錄片，還會把紀錄片調至0.5倍速，反復觀察老師傅的操作動作。她感慨，當年需要花幾個月收集分析的資料，如今AI模型可能幾秒鐘就能整理清楚。近年來，李子柒也與一些平台開展公益合作，推出AI非遺智能體，讓傳統文化學習變得更加方便。

