朱鳳蓮三語送中秋祝福　請記者嘗文旦柚

發言人朱鳳蓮請工作人員端上文旦柚和月餅（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）中秋將至，國台辦發言人朱鳳蓮23日在例行新聞發布會上用三種語言向兩岸同胞送上節日祝福，並在會後邀請媒體記者品嚐柚子和月餅。



發布會上，朱鳳蓮先用普通話祝兩岸同胞中秋快樂，花好月圓人團圓，相知相守萬事興。接下來，她特別以閩南話表示，祝兩岸鄉親中秋快樂、平安團圓；再用客家話說道，大家無論是在家裡還是在外鄉，無論吃甜月餅還是咸月餅，都可以和家人共賞一輪月，共品一杯茶。



記者還沒收起相機，工作人員端上了兩盤文旦柚，個頭、形狀不一，台灣文旦和福建文旦擺在一起。當天發布會上，朱鳳蓮剛介紹過台灣文旦柚在大陸多地上架的情況。



她指著柚子說，文旦由福建漳州傳入台灣已有300多年，後來在台灣多地種植。她自己嘗過，形容台灣文旦是“柚子中的小清新”，清甜，皮也薄。這些文旦是特意從商超和電商平台買來的，讓大家看看、嘗嘗。



一旁工作人員還準備了月餅，豆沙、雲腿、五仁，甜咸都有。記者邊拍邊問，朱鳳蓮招呼：“來吧來吧，你們別拍了，一起吃。”



朱鳳蓮問一名記者愛吃甜還是咸，對方答甜的，她隨即推薦：“豆沙，豆沙是最地道的北方的。”另一名記者想嘗南方口味，旁邊有人笑著接話：“南方北方都是一樣，都是月餅。”

