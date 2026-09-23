單霽翔：用影視作品講好文化遺產故事

故宮博物院第六任院長單霽翔（中評社 海涵攝） 中評社北京9月23日電（記者 海涵）故宮博物院第六任院長單霽翔23日在2026北京文化論壇“文化遺產與文藝創作”分論壇上表示，通過影視作品講述文化遺產和博物館故事，可以讓更多人特別是年輕人走近文化遺產、理解文化遺產，也能讓中華優秀傳統文化以更加生動的方式融入當代生活。



本屆論壇以“文化遺產與文明互鑒”為主題，深入踐行全球文明倡議，匯聚各方智慧，深化交流合作，共同推動文化遺產保護傳承、促進文明交流互鑒。來自44個國家和地區的國際組織負責人、駐華使節、專家學者、文化藝術界人士等600多位嘉賓參加主論壇。



單霽翔結合近年來參與《我在故宮修文物》《國家寶藏》《博物館之城》《登場了！北京中軸線》等節目創作的經歷，分享了通過影視傳播文化遺產的體會。



“北京的故事太多了。”單霽翔說，《我在故宮修文物》對年輕人特別是應屆畢業生產生了很大影響，《國家寶藏》讓很多人走進博物館。近年來，他也不斷嘗試以新的影視表達方式，把博物館背後的故事講給更多人聽。



在《博物館之城》中，單霽翔每走進一座博物館，都會成為博物館一個具體部門的“新員工”：在北京藝術博物館跟著老師學習古建築修繕、彩繪和門窗修繕；在首都博物館學習書畫揭裱；在徐悲鴻紀念館研究展陳和外展；在中國動物博物館學習給鯨魚除塵、給動物標本“保潔”；到了西周燕都遺址博物館，則拿起洛陽鏟學習考古。



在單霽翔看來，這種沉浸式體驗，就是要深入博物館不同部門，通過具體的人、具體的工作，解讀一座博物館如何運行，也讓觀眾看到文化遺產保護背後鮮活而細致的工作。

