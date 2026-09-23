謝鋒：習近平訪美具有里程碑意義

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為特朗普舉行歡迎儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／中國駐美國大使謝鋒近日接受新華社記者專訪時表示，習近平主席對美國進行國事訪問，中美元首在4個多月裡實現歷史性互訪，在中美關係和國際關係中具有里程碑意義。期待在兩國元首戰略引領下，在兩國各界共同努力下，中美關係這艘巨輪能夠沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的航線破浪前行。



據新華社報導，謝鋒說，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，是中美關係的定盤星、指南針。習近平主席始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和把握中美關係，對中美關係傾注大量心血，同美國歷任總統保持頻密的會晤、通話和書信往來。習近平主席迄已同特朗普總統面對面會晤7次，就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題持續進行坦誠、深入、建設性、戰略性溝通，積極探索兩個大國的正確相處之道，為在風高浪急中保持中美關係總體動態穩定提供重要戰略保障。



謝鋒表示，今年5月，兩國元首在北京舉行了歷史性、標誌性會晤，明確了中美建設性戰略穩定關係新定位。這一新定位明確兩國將朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，順應世界對一個穩定、健康、可持續發展的中美關係的普遍期待，受到兩國人民和國際社會的廣泛歡迎。5月以來，中美雙方沿著兩國元首設定的軌道，加強溝通對話，推進積極議程，取得初步成效。雙方用好政治外交和兩軍溝通渠道，就重大雙邊和國際議題加強對表。發揮經貿磋商機製作用，持續推進貿易理事會項下300億美元對等降稅安排。務實推進執法合作，聯合偵破多起跨國走私販毒案件，共同打擊海外電詐犯罪，相互遣返多名重要逃犯。不斷深化人文交流，人員往來穩步增長，美涉華民意持續回升向暖。近期，中美雙方密切合作，流失美國的64件（套）文物藝術品及化石成功返回中國，中美文物追索合作取得實打實的成果。



謝鋒說，共識從願景變成實景不會一蹴而就。雙方應不以善小而不為、不以惡小而為之，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單。在經貿領域，本著平等、尊重、互惠態度溝通協商，共同推動貿易和投資理事會取得更多成果。在科技領域，開展交流對話和良性競爭。在人文交流領域，推動直航、簽證、入境等人員往來。“期待雙方以此次國事訪問為契機，進一步校准方向，增進共識，排除干擾，加快步伐，不斷充實中美關係新定位的內涵，並將這一新定位持續轉化為相向而行的行動，讓兩國元首重要共識在各層面進一步落地，帶來更多惠及兩國人民、造福世界各國的實際成果。”

