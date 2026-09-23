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馬斯克：習近平主席是一位傑出的領導人
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2026-09-23 15:54:45
中評社北京9月23日電／近日，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克在接受總台專訪時表示，習近平主席是一位傑出的領導人。
據央視新聞網消息，馬斯克在採訪中表示，在習主席的任期內，中國發展取得了巨大的成就，這是他親身經歷過的。“如果你去中國，就會看到每一年之內發生的巨大變化。新建的樓宇、新的基礎設施，走在街上也能明顯感受到，中國普通民眾的生活水平大幅提升，這些成就都是在習近平主席的領導下實現的。他能力卓越、成就斐然。”馬斯克說。
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