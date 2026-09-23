美伊聯大期間間接會談　伊再提重開海峽條件

6月20日在阿曼北部小鎮海塞蔔拍攝的霍爾木茲海峽南側現狀。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／伊朗外交部發言人巴加埃23日表示，當地時間22日在美國紐約舉行的第81屆聯合國大會一般性辯論期間，伊朗與美方通過調解方卡塔爾舉行會談，向美方傳達關於重開霍爾木茲海峽的條件。



據新華社報導，巴加埃當天在紐約接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社採訪時說，伊方提出的重開霍爾木茲海峽的條件包括美國應永久停止對伊朗及其地區盟友的軍事行動，解除對伊海上封鎖和全部制裁，歸還伊朗被凍結資產並賠償損失等。



另據伊朗媒體消息，此次會談是“應美方要求”。伊方同意美總統特使威特科夫的會晤請求，是出於傳達“伊朗關於重開霍爾木茲海峽條件”的需要。



威特科夫22日晚在社交媒體發文說，通過調解方與伊朗代表團進行了“長時間會談”，希望此輪討論“富有建設性”並“帶來積極進展”。



美國總統特朗普22日證實，美國和伊朗官員當天在紐約進行了3小時會談，並計劃很快再談一次。據悉，威特科夫和特朗普的女婿庫什納參加了此次會談。



第81屆聯合國大會一般性辯論22日在紐約聯合國總部開幕。特朗普在開幕當天講話中稱可迅速“摧毀”伊朗，但不排除雙方在11月美國國會中期選舉後達成結束衝突協議的可能性。