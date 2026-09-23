艾奧瓦州“老朋友”熱烈歡迎習近平訪美

中評社北京9月23日電／美國艾奧瓦州馬斯卡廷市，密西西比河靜靜流淌，見證了一段跨越四十餘載的跨洋情誼。



據人民日報報導，在習近平主席即將對美國進行國事訪問之際，記者走進馬斯卡廷這座鐫刻中美民間友好印記的小城，尋訪與習近平主席相交多年的美國老朋友。他們滿懷熱忱，熱切期盼習近平主席訪美，期待此次中美元首會晤能夠為中美關係穩定、健康、可持續發展注入動力。



“我要感謝習近平主席提出‘5年5萬’倡議，這件事對馬斯卡廷的民眾意義重大”



薩拉·蘭蒂的家，坐落在密西西比河畔半坡之上，憑窗便可望見寬闊的河面。今年88歲的蘭蒂，深耕中美民間交往多年，得知習近平主席即將訪美，格外高興。



1985年，時任河北省正定縣委書記習近平率團訪問馬斯卡廷，與蘭蒂等當地民眾結下深厚友誼。2012年，時任國家副主席習近平訪美期間，再次到蘭蒂女士家中與美國老朋友們見面。2023年11月，習近平主席在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講，再次動情回憶首次訪美的經歷。宴會開始前，習近平主席會見美國友好人士代表，與蘭蒂等人親切地拉家常、敘友情。



正是在這場演講中，習近平主席提出，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。現場聆聽這一倡議，蘭蒂想到馬斯卡廷很多從未走出艾奧瓦州更不曾離開美國的孩子們，想到他們如果能有幸踏上中國的土地，將會打開怎樣一扇認識世界的窗口。一個念頭在她心中萌生：一定要讓馬斯卡廷的孩子們參與到這個計劃中。



會後，蘭蒂致信習近平主席，表達了這一願望。在習近平主席關心下，2024年1月24日至30日，作為該項目第一批來華的美國中學生，馬斯卡廷中學20多名學生到北京、河北和上海等地進行了交流訪問。



蘭蒂向記者談起一批又一批馬斯卡廷學生通過“5年5萬”倡議踏上中國土地的見聞。他們中的很多人是第一次出國。踏上中國的土地後，他們跳出書本上的刻板印象，感受中國的厚重歷史，領略東方藝術，還與同齡中國學生結下跨越太平洋的友誼。