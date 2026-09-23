香港大熊貓過中秋　雙黃蓮蓉月餅最受寵

加加、得得、盈盈享用中秋節美食，畫面溫馨可愛（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月23日電（記者 盧哲）中秋佳節將至，香港海洋公園的大熊貓家族率先“做節”！23日，海洋公園為大熊貓盈盈、樂樂及它們的“港產”龍鳳胎加加、得得，精心準備了特製“雙黃蓮蓉”月餅、鮮嫩竹筍與水果等節日大餐，一同歡度佳節。



當天上午，在盈盈和龍鳳胎加加、得得居住的場館，保育團隊早早擺好擺放了刻有“中秋節快樂”的橙色水果冰、白色月兔造型冰雕等配上新鮮的竹筍竹葉水果，並特別製作了三個大熊貓背影冰雕，背上畫有與盈盈媽媽和雙胞胎相同造型的黑紋“小背心”。



而最具有港式特色的是，保育團隊巧手打造出港人最愛的“雙黃蓮蓉”月餅——這是特製型的熊貓月餅，以紅蘿蔔搭配高纖維餅乾製成，既應節又健康。



在保育員的呼喚下，盈盈帶著兩隻日前剛過兩歲的龍鳳胎率先亮相。兩隻寶寶活潑可愛，在園內穿梭。以性格獨立愛探索出名的“家姐”加加，首先“探索”到了擺好美食的餐檯，隨後，姿態優雅的盈盈慢慢走到餐檯前，坐下開始享用美食。而一向好動搞笑的“細佬”得得就最後抵達，一屁股坐在媽媽和姐姐中間，開始大快朵頤。溫馨可愛的畫面萌翻一眾攝影師。



在換了好幾個“吃姿”後，餐檯美食被“清空”。水果冰也被雙胞胎推倒品嘗，三只熊貓看起來都非常滿意。



在場館的另一邊，獨自居住的大熊貓爸爸樂樂擁有自己的一桌“中秋美食”。除了“雙黃蓮蓉”月餅，樂樂還有一個小西瓜作為餐後甜點。樂樂食相從容又豪邁，竹筍竹葉和纖維月餅依次落肚。有趣的是，在用餐結束時，樂樂還拿起餐桌上的白色布巾擦臉擦嘴，看來十分講究用餐禮儀。