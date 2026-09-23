高市早苗呼籲删除“敵國條款”　外交部表態

外交部發言人郭嘉昆（中評社資料圖） 中評社北京9月23日電／外交部發言人郭嘉昆23日主持例行記者會，就高市早苗呼籲删除《聯合國憲章》中“敵國條款”一事表示，相比日方怎麼說，國際社會更關注日本怎麼做，《聯合國憲章》中的“敵國條款”是重要制度安排，旨在防止法西斯主義、軍國主義再度威脅國際和平與安全，仍然具有重要現實意義。



據北京日報消息，有記者提問，當地時間9月22日，日本首相高市早苗在聯合國大會發言稱，日本作為和平國家，堅持專守防衛政策，為國際社會的和平與繁榮貢獻力量，將推進“無核武器世界”，呼籲删除《聯合國憲章》中“敵國條款”，請問中方對此有何評論？



郭嘉昆指出，相比日方怎麼說，國際社會更關注日本怎麼做。戰後日本“和平國家”理念是建立在深刻反省歷史、徹底同軍國主義切割的基礎之上。但事實上，日本現政權不僅否認侵略歷史、美化戰爭罪行，還持續強軍擴武，加速“再軍事化”，圖謀拋棄“無核三原則”，修改“和平憲法”，公然挑戰戰後國際秩序，已經成為威脅地區和平穩定的突出因素。



郭嘉昆表示，今年是聯合國成立81周年，也是東京審判開庭80周年。當年日本以承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容為前提加入聯合國。《聯合國憲章》中的“敵國條款”是重要制度安排，旨在防止法西斯主義、軍國主義再度對國際和平與安全構成威脅，為捍衛戰後國際秩序提供了重要制度保障，時至今日仍然具有重要現實意義。



“我們敦促日方以史為鑒、深刻反省，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。”郭嘉昆說。