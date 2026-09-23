日美首腦在紐約舉行會談 確認強化同盟威懾力

中評社香港9月23日電／共同社報導，美國東部時間22日，日本首相高市早苗在紐約聯合國總部與美國總統特朗普舉行了會談。在24日預定舉行的美中首腦會談之前，兩人確認了在經濟安全保障等領域保持緊密合作的方針，以及將推進強化日美同盟威懾力和應對能力的相關舉措。圍繞美國政府將國際刑事法院（ICC）院長赤根智子等人列為制裁對象一事，高市向特朗普說明了日本的立場。



日本政府高官表示，鑒於日方一貫重視“法治”並支持ICC的立場，雙方“進行了坦率的交流”，但並未透露具體內容。



高市在會談伊始強調：“在包括亞洲在內的安保環境日趨嚴峻的背景下，這將向世界展示日美同盟的強大。”特朗普則稱高市是“我的朋友”，並表示“她將成為偉大的首相”。



日美首腦著眼于中國，商定將在人工智慧（AI）、半導體以及包括稀土在內的關鍵礦產領域進一步加強合作，以在競爭中取勝。雙方還一致同意推進“自由開放的印度太平洋”（FOIP）這一日本外交方針。



兩人確認有必要共同應對朝鮮的核與導彈問題，並重申實現完全無核化的決心。特朗普表示，將全面支持立即解決朝鮮綁架日本人問題。



高市還提到，負責日美關稅談判的經濟產業相赤澤亮正等人在內閣改組後繼續留任，並表示：“希望進一步加深政策負責人之間的關係，使同盟牢不可破。”雙方確認了穩步落實日美之間關稅相關協議的重要性。



這是日美首腦自今年6月在法國出席七國集團首腦會議（G7峰會）期間短暫會晤以來，再次面對面會談。