韓美領導人在紐約舉行會談

中評社香港9月23日電／韓聯社報導，韓國總統李在明22日在紐約同美國總統特朗普舉行會談。



韓國青瓦台國家安保室長魏聖洛當天在紐約的新聞中心召開記者會，介紹韓美領導人會談情況。他說，雙方從當天下午7時20分許開始舉行會談，時長約30分鐘。青瓦台方面表示，會談議題涉及朝美對話、核潛艇、造船合作、戰時作戰指揮權移交等，但雙方未談及霍爾木茲海峽派兵問題。



據介紹，李在明和特朗普對兩國投資項目相關磋商取得較大進展表示歡迎。兩位領導人確認，雙方有意以去年11月韓美首腦會談成果文件“聯合情況說明”（Joint Fact Sheet）為基礎，在核潛艇燃料、鈾濃縮和乏燃料後處理、造船合作、戰時作戰指揮權移交等領域深化韓美合作。



青瓦台一名高官表示，對於戰權移交問題，韓方向美方傳達了“希望在滿足各種條件的前提下盡快完成戰權移交工作”的立場。李在明還介紹了韓方為加強自主防衛力量所作的努力，並希望雙方加快討論韓方引進核動力潛艇事宜。特朗普則對造船合作表現出濃厚興趣，雙方決定將繼續開展後續磋商。



該高官還表示，特朗普重申與朝鮮對話的意願，兩位領導人商定將保持緊密溝通，推動與朝對話重啟，實現朝鮮半島永久和平。李在明期待特朗普通過朝美對話為朝鮮半島問題的解決作出貢獻，特朗普提及其與朝鮮國務委員會委員長金正恩保持著良好關係。李在明還表示，定於次日舉行的美中領導人會談對韓中關係以及地區局勢具有重要意義，並預祝會談圓滿成功。



另外，雙方還商定，盡快在華盛頓就當天討論內容開展後續協商。