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辛旗：秋宵吟·秋分時節近月望感懷
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2026-09-23 16:45:42
秋分，二十四節氣之一，每年9月23日前後，斗指酉，太陽到達黃經180°（秋分點）時開始。陽光幾乎直射赤道，此後太陽直射點繼續南移，故秋分也稱降分。
中評社北京9月23日電／秋宵吟·秋分時節近月望感懷
作者：辛旗
碧天高，朔露泠。雷始收聲幽徑。籬邊倚、見蟄蟲坯戶，暮煙低暝。淺波寧。葉飄落。水始涸、汀洲霧重，鶩飛無影。
浩月橫空，望萬里、西風漸勁。古木蕭蕭，殘柳依依，觸目感秋令。蟾光欲滿映神州。萬戶笙歌，聚笑語、鄉園共慶。引幽懷、遠憶先賢，俯仰惜塵景。
丙午秋分作於南京紫金山
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