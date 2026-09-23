馬克龍痛批特朗普加沙外交為“一場鬧劇”

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，法國總統馬克龍在第81屆聯合國大會一般性辯論上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／法國總統馬克龍在聯合國發表卸任前的最後一次演講時，嚴厲駁斥美國總統特朗普關於加沙地帶已實現和平的言論。



據聯合早報報導，馬克龍星期二（9月22日）在紐約聯合國大會說，世界正在目睹一幕令所有人蒙羞的景象。



馬克龍說：“一年前，就在這個大廳裡，大約衹有十幾個國家承認了巴勒斯坦。我聽到一些人冷嘲熱諷地說，‘承認不過是一紙空文，面對現實吧’。”他一邊說著，一邊用拳頭重重地捶了捶講台。



“但是，面對加沙地帶局勢，如果我們繼續無所作為，我們還有何公信力可言？有些人吹噓所謂的和平，但這種‘和平’連一條人道主義通道都沒有打通。難道我們要袖手旁觀，任由這令所有人蒙羞的慘狀持續上演？”



面對馬克龍在聯大對特朗普加沙和平“功績”的拆台，美國國務院迅速在X平台貼文回擊。貼文引用特朗普的話，極力誇贊聯合國安理會一致通過“20點加沙和平計劃”以及“和平委員會”的成立，并形容這一成果“棒極了”。



針對馬克龍的批評，白宮發言人凱利說：“特朗普總統結束了以色列與哈馬斯之間的戰爭，解救所有在世人質，將遇難者遺體交回給他們的親人，目前正在主導落實’20點加沙和平計劃’’。當別人還在空談時，我們的總統選擇迎難而上。沒有人為中東的和平與穩定做得更多。”