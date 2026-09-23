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習近平離京對美國進行國事訪問
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2026-09-23 17:09:04
中評社北京9月23日電／新華社報道，9月23日下午，國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。
陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。
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