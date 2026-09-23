伊朗列出重開海峽條件　多重因素下尋求破局

6月20日在阿曼北部小鎮海塞卜拍攝的霍爾木茲海峽南側現狀。（新華社資料圖片） 中評社北京9月23日電／伊朗外交部發言人巴加埃表示，當地時間22日在美國紐約舉行的第81屆聯合國大會一般性辯論期間，伊朗與美方通過調解方卡塔爾舉行會談，伊朗向美方傳達了關於重開霍爾木茲海峽的條件。如何評價伊朗的這一表態？這是否是伊朗主動釋放的妥協信號？



據央視新聞報導，伊朗與美國借著聯大的召開有了直接的外交接觸。除了伊朗外交部發言人巴加埃的表態，22日，伊朗高級官員稱，如果美國減輕對伊朗的軍事壓力並解除對伊朗的海上封鎖，伊朗可以在隨後的7天之內重新開放霍爾木茲海峽。



伊朗重新嘗試與美國談判



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天表示，有關“7天內重開海峽”的表態，實際上由伊朗匿名官員作出、並經媒體披露的。



這一表態是否能夠準確反映伊朗官方立場，仍存疑問。但結合伊朗近期一系列表態，尤其是聯大期間美伊代表團已進行一輪會談，且據稱“談得不錯”，這些跡象顯示，伊朗目前希望重新嘗試與美國談判，通過談判探索結束美伊戰爭的途徑。



伊朗希望通過談判緩解自身壓力



秦天指出，伊朗這一做法有重要背景。過去兩個多月，美伊仍在軍事戰線上進行斷斷續續的較量，同時雙方經濟戰線上的鬥爭在升級。



美國除對伊朗實施海上封鎖外，還在推進對伊朗史無前例的經濟封鎖行動。伊朗則通過襲擾海峽航運推高油價。伊朗雖然能給美國施加一定壓力，但自身也感受到較大的經濟壓力，長此以往也要受損和吃虧。因此，伊朗希望通過談判緩解自身壓力。



胡塞武裝的攻勢為伊朗博弈增加籌碼



秦天強調，同時，最近胡塞武裝採取新的攻勢，形成曼德海峽與霍爾木茲海峽聯動的新危機態勢。伊朗也能通過胡塞武裝此次攻勢，獲取與美國談判、博弈的新籌碼。



因此，伊朗可能也感覺到，目前是在談判這條戰線上與美國展開新較量的較好時機。總的來看，伊朗相應表態仍有非常特殊且重要的背景。