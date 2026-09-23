鐵路中秋國慶假期預計發送旅客2.84億人次

中評社香港9月23日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，鐵路中秋國慶假期運輸23日啟動，至10月8日結束，為期16天，全國鐵路預計發送旅客2.84億人次，日均計劃開行旅客列車約1.3萬列，10月1日將迎來鐵路客流最高峰。



據國鐵集團客運部負責人介紹，今年中秋國慶雙節假期相鄰，旅遊、探親、休閒等出行需求旺盛，中秋短途客流與國慶長途客流交織疊加，鐵路客流將保持高位運行，部分區間和時段客流高度集中。



新華社報道，為應對假日客流高峰，鐵路部門積極適應旅客假期多樣化出行需求，精心制定假期運輸方案，增加運力投放，落實便民利民服務舉措。全國鐵路實行高峰運行圖，用好武漢至西安高鐵西安東至十堰東段、金華至建德高鐵蘭溪東至建德段、杭州經紹興至台州高鐵溫嶺至玉環段和即將建成投用的新線新站資源，有效提升區域旅客運輸能力。在高峰時段採取增開旅客列車、動車組重聯、普速旅客列車加掛車廂等方式，及時在熱門區域、線路和時段精準投放運力。



與此同時，鐵路部門與地方文旅部門緊密聯動，精心設計旅遊列車運行線路，安排開行“星光·燕趙號”“津旅時光號”“熊貓專列”“中原鐵道·大河之南號”“南方列車·瀟湘號”等各具特色的旅遊專列和“齊魯1號·文物研學列車”“中國雪都·我的阿勒泰”等旅遊專線列車，串聯沿線自然風光、人文古跡和特色美食，為旅客提供豐富的出遊選擇和高品質的旅行體驗。