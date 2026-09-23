觀察：一場沒懸念杜馬選舉普京得到了什麼？

9月18日至20日，俄羅斯舉行第九屆國家杜馬選舉，以執政黨統一俄羅斯黨的壓倒性勝利落下帷幕。(視頻截圖) 中評社香港9月23日電（評論員 楊流昌）9月18日至20日，俄羅斯舉行第九屆國家杜馬選舉，以執政黨統一俄羅斯黨的壓倒性勝利落下帷幕。根據俄中央選舉委員會公佈的初步結果，統俄黨獲得57.83%的選票，斬獲355個議會席位，創下該黨歷史新高。投票率達到59.32%，明顯超過2021年上一屆的51.72%。單從數字看，這是一場沒有懸念、無可爭議的大勝，但數字背後的邏輯，遠比表面結果更值得剖析。



這是俄羅斯自2022年對烏克蘭開展特別軍事行動以來首次舉行全國性議會選舉，也是頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾鬆四地首次被納入俄聯邦層級的選舉體系。選舉在戰爭持續、外部安全壓力加大的背景下舉行，烏方在選舉期間對莫斯科發動了大規模無人機襲擊，俄方稱攔截了1600多架無人機；選舉基礎設施還遭到逾千起網絡攻擊。但選舉整體平穩完成，未出現顛覆性干擾。



結果並不意外，意外的是“高投票率”。真正值得關注的不是統俄黨的勝利，這在選前就被普遍視為“幾無懸念”，而是投票率的顯著攀升。高投票率部分得益於遠端電子投票管道的擴展，超過365萬選民通過這一方式完成投票。但更深層的原因在於，克里姆林宮成功地將這場選舉塑造為一場“民意檢驗”：普京明確呼籲民眾投票，向外界展示“我們的戰士身後站著數百萬人”。在一個被嚴格管控的政治環境中，高投票率與其說是選民自主參與的體現，不如說是國家動員能力的展示。正如亞博盧黨主席利巴可夫所言：“如果投票名單上有10個政黨、但全都支持普京的政策，那結果還能有什麼不同？”唯一公開反戰的亞博盧黨，在登記參選僅12天後即被最高法院從政黨票名單中除名，其部分候選人甚至身陷囹圄。



選舉結果說明了什麼？第一，統俄黨355席意味著憲法修改的門檻已被跨越。450席中佔據355席，超過三分之二的絕對多數，統俄黨在理論上具備獨立推動憲法修正案的能力。這不僅意味著未來五年立法層面的暢通無阻，更意味著普京在2024年修憲後，將權力延續至2036年的政治安排獲得了制度性的再確認。國家杜馬作為立法機構，其獨立性和制衡功能將進一步弱化。



第二，選舉反映了俄羅斯精英階層重構的趨勢。統俄黨此次聯邦候選人名單中，外交部長拉夫羅夫、軍事記者波杜布內等具有軍事和外交背景的人物位居前列。這一名單構成表明，在戰時體制下，克里姆林宮正在將“忠誠”和“對抗西方”作為政治精英選拔的核心標準。具有軍工和軍事背景的人物進入立法機構，將加速俄羅斯政治體系的“戰時化”轉型。



第三，高投票率掩蓋了社會深層張力的積累。列瓦達中心2026年5月的調查顯示，55%的受訪者將物價上漲視為最尖銳的社會問題，排在“特別軍事行動”相關問題（35%）之前。烏克蘭無人機襲擊已影響俄羅斯煉油、農業和電子商務等行業，燃料短缺和必需品價格上漲，成為部分地區的現實困境。統俄黨的大勝，更多反映的是體制動員的有效性，而非民眾對現狀的滿意。俄共獲得13.49%、自由民主黨獲得8.90%的得票率，這些“體制內反對派”的存在恰恰是可控政治競爭的點綴。



對內而言，選舉結果確認了俄羅斯政壇格局不會發生明顯變化，國家發展戰略和內外政策不會出現根本轉向。統俄黨主席梅德韋傑夫稱俄民眾“仍然對我們主要的政治力量充滿信心”。但這種“信心”在一個缺乏實質競爭的環境中，其含金量需打折扣。更值得關注的是，選後是否會啟動新一輪軍事動員。2022年的部分動員徵召了約30萬預備役人員，澤連斯基曾指控克宮計劃在2026年秋季發動新一輪動員，普京對此予以否認。在獲得了“絕對多數”授權之後，克里姆林宮在動員問題上的操作空間將更大。

