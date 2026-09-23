中程導彈系統去留成謎　俄為何此時施壓日本

中評社北京9月23日電／歷時半個多月的日美澳三國“東方之盾26”聯合軍演將於9月24日落下帷幕。在演習的收尾階段，俄羅斯外交部公開表態，敦促日本撤走境內的美軍中程導彈系統。俄方選在這個收官節點施壓引發關注。



據央視新聞網消息，此次“東方之盾26”聯合軍演第一階段於9月8日—16日實施，日美澳三國進行了指揮所演練、彈藥運輸、聯合空降等課目，9月17日—24日是第二階段，開展了聯合戰鬥、實彈射擊、防空、後勤和衛勤以及核生化防護訓練。



在“東方之盾26”聯合軍演中，美軍“堤豐”中程導彈系統首次參演。該系統可發射戰斧巡航導彈，此前以“臨時部署”名義進駐日本鹿屋基地，日方已明確：演習結束後，“堤豐”系統不會撤出日本，將轉移至駐日美軍基地長期留存。



軍事評論員杜文龍表示，俄羅斯在這個時候要求日本撤走“堤豐”兩個原因：



第一是日本屢教不改，“堤豐”系統三次進入日本本土，距俄羅斯相對較近，如果採取陸上發射方式，對俄羅斯遠東方向海空基地勢必會構成嚴重影響，日本多次聲稱演習結束即撤離，所以在這個時間點發出警告，符合目前的時機要求。



第二是嚴重警告，如果日本屢次宣稱演習之後即撤離，但演習之後又採取其他方式保留在本土的存在，俄羅斯有理由發出質疑。

所以這次警告聲音和以往相比分貝數明顯提高，也說明俄羅斯對日本擴展遠程打擊能力警惕性非常高。



“堤豐”系統究竟是去是留，日方以“轉移至基地留存”的模糊表述回應，始終未給出明確的撤離時間，模糊的表述引發外界對裝備常駐風險的擔憂。



軍事評論員杜文龍認為，日本通過“堤豐”的臨時駐扎、永久駐扎，實戰駐扎，形成實戰能力，對周邊國家和地區構成持續陸上威脅。“堤豐”作為一種典型的進攻性武器裝備，一旦進入到東北亞，對整個地區的安全形勢將會產生嚴重影響。日本有了先進遠程快速打擊能力，如果這個能力快速增長並實戰化，那麼整個地區的攻防形勢將會嚴重失衡，其他國家勢必要發展類似武器裝備抗衡。如果其他國家進行類似的武器裝備部署，在東北亞地區一場中導競賽即將拉開帷幕。