日本擬啟動人形機器人應用于防衛領域的研究

中評社香港9月23日電／共同社報導，日本政府及執政黨相關人士22日透露，政府已著手探討啟動將人形機器人應用于防衛領域的相關研究。設想利用搭載人工智慧（AI）、可實現自主行動的“物理AI”技術，在基地警戒、物資運輸等自衛隊後勤支援任務中引入機器人。鑒於自衛官招募持續達不到額定人數的現狀，政府意在通過引入AI和無人裝備推進人員精簡。不過，政府對於將其直接投入戰鬥持否定態度。



人形機器人的研究以防衛裝備廳為中心推進。政府還設想舉辦“機器人任務挑戰賽”，以民間企業和大學開發的機器人為對象，比拼性能等。防衛省已將該項目作為不標明金額的“事項要求”列入2027年度預算申請。



政府還把機器人未來用於偵察和救援等任務納入視野。據估算，約20年後自衛隊招募對象人口將減少約3成。防衛省一名幹部表示：“對於以有限人員執行任務，這可能成為替代或補充的有效手段。”



另一方面，AI的軍事利用也引發擔憂，包括可能誤判敵我、混淆戰鬥人員與非戰鬥人員，以及一旦出錯責任歸屬可能變得模糊。自民黨安全保障調查會一名幹部表示，鑒於國際規則制定尚未推進，“現階段未設想將搭載武器等的人形機器人投入戰鬥”。



日本政府計劃年底修改三份安保相關文件，全面運用AI將成為強化防衛力的核心。根據防衛省的預算申請，日本將完善用於支援統合作戰司令部的決策輔助系統，還將試製“戰術AI衛星”實證機，對在太空收集的大量資訊進行分析並用於導彈制導。