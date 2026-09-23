海昏侯墓考古　有新論斷！

中評社北京9月23日電／日前，中國文物學會玉器專業委員會年會（2026）暨海昏考古·漢代玉器國際學術研討會在南昌舉行，公布了一系列漢代玉器最新研究成果。



央視新聞報導，採訪中，中國文物學會玉器專業委員會副主任委員兼秘書長于明介紹，海昏侯墓出土的“劉賀”螭紐玉印以其明確的印文成為漢代考古極具標誌性的文物之一，也是西漢時期首次使用的和田白玉。“這方玉印是我們今天所能見到新疆和田籽料進入中原最早的作品。”



于明表示，“劉賀”螭紐玉印“玉質堅硬致密、肌理細膩溫潤，整體純淨無瑕，表層保留有少量天然皮色，具備和田籽料多種標誌性特徵”。



多位專家一致認為這件玉印就是和田籽料作品。而此前出土的很多漢代以前的玉器，“塊度比較小，裂也比較多，只適合做成片狀器物，不適合做成圓雕器物，說明這些玉料的特徵是山料，來源於甘青地區和新疆東部，而不是產自現在的昆侖山地區”。



山料的特徵使得那時的玉器都是“重紋飾輕器型”，而“劉賀”螭紐玉印是經科學考古發現的圓雕器型，且造型非常靈動，“所以我們認為，這件器物開啟了中國玉器器型和紋飾並舉的時代”。



于明表示，由於過去學界對玉料的研究遠遠不夠，曾經認為漢代中期以前，很多玉石玉料都來自現在的昆侖山。“其實經過科學研究發現，那些漢代中期以前的玉器玉料並不是來自現在的昆侖山，而是來自甘青地區，不容易做成比較圓潤的形制。而和田籽料經過數萬年的衝刷，玉體本身就比較圓潤，適合順著玉料的圓潤把它做成適合把玩的形狀，所以用和田籽料制成的玉器開創了中國可以把玩的審美形式。”



因為劉賀玉印有明確的紀年，為公元前74年，因此“劉賀”螭紐玉印是第一次有實證，是來自昆侖山的和田籽料。“這方玉印是我們目前能看到進入中原最早、保存最完整、質量最好的一件和田籽料作品。”