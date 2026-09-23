北京文化產業向“新”　金融科技雙賦能

2026北京文化論壇23日下午舉行文化產業投資人大會（中評社 海涵攝） 中評社北京9月23日電（記者 海涵）2026北京文化論壇23日下午舉行文化產業投資人大會。北京市政府黨組成員、副市長唐文弘介紹，當前北京文化產業呈現發展穩、結構新、動能足的特徵。2026年上半年，全市規模以上文化產業企業實現營業收入1.3萬億元，同比增長6.5%；文化新業態企業營業收入同比增長8.0%，占全市文化企業營業收入比重達73.6%。



本次投資人大會以“金融活水潤文化 數智新翼啟未來”為主題，圍繞金融和科技賦能文化產業高質量發展展開交流，設置主旨演講、成果發布、路演推介及項目簽約等環節。來自政府部門、金融機構、文化企業和投資機構的代表共同探討文化產業融合創新與投資合作新機遇。



唐文弘在致辭中表示，北京堅持把歷史文化保護擺在全國文化中心建設的重要位置，積極推動文化遺產多元活化、創新發展，並以重要節點、重大活動為抓手，持續推動文商旅體展融合發展。今年第十六屆北京國際電影節推出“票根經濟”2.0版，帶動消費180.2億元；春季北京書市聯動2000餘家實體書店，帶動消費1.15億元。



金融支持文化產業力度也在持續加大。截至2026年6月底，北京全市文化及相關產業貸款合計3147億元，較年初增長9.57%。唐文弘表示，北京下一步將從深化融合創新、強化科技賦能、強化金融賦能、強化政策保障四方面持續發力。其中，將聚焦“人工智能＋視聽”融合創新，推動人工智能、大數據等技術賦能文化新業態、新場景，積極培育“超現場”生態；同時推動完善文化企業價值評估體系，圍繞數字文化資產創新專項金融產品，破解中小微文化企業融資痛點堵點。



中國文化產業投資基金理事長孫志軍表示，文化產業正處於技術變革和產業升級的歷史交匯點，投資機會豐富、前景廣闊。他重點提到，人工智能深度賦能內容產業、智能文化終端帶動消費擴容、機器人服務加速落地、沉浸式體驗重塑消費結構以及跨界融合推動傳統產業升級等領域值得關注。他認為，應依托科技創新推動文化產業提質增效，發揮政府投資基金引領作用，引導更多社會資本參與，進一步激活文化企業內生動力和創新活力。

