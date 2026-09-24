香港註冊內地運營　肖耿：雙總部模式優勢多

香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長肖耿（中評社 黎人愷攝） 中評社香港9月24日電（記者 黎人愷）香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長肖耿23日在香港接受中評社記者採訪時表示，香港承擔跨境業務、離岸業務以及服務“一帶一路”和連接歐美市場的重要功能，將成為中國經濟內外循環的連接點。企業未來可以進一步探索“雙總部”模式，註冊在香港，同時在前海、橫琴、河套、南沙等合作區設立運營中心。這樣既可以利用香港的制度和金融優勢，又可以利用內地更大的發展空間。



肖耿現任香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長，兼任香港特別行政區特首政策組專家組成員、深圳市決策咨詢委員會專家、香港國際金融學會主席，是經濟和公共政策領域的權威專家。



香港特區行政長官李家超16日公布香港首份五年規劃。規劃提出五個主要目標，包括經濟發展取得新突破、國際競爭力和影響力持續提升、北部都會區建設加速提效、民生福祉顯著改善、融入和服務國家發展大局取得重大進展。五年規劃也特別強調，提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心的功能，同時提出發展大宗商品交易、高增值供應鏈服務、綠色金融和數位金融。



肖耿表示，香港首份五年規劃具有重要意義，過去香港對於未來中長期發展方向以及各行業、各部門之間如何協同，缺乏系統性規劃。五年規劃首次從整體層面明確香港未來的發展方向，讓香港各界、特區政府各部門以及內地和國際社會都能夠更加清晰地瞭解香港未來將向何處發展。



肖耿指出，香港過去主要擁有國際金融、貿易和航運三大中心優勢，如今五年規劃進一步提出建設國際創科中心和高端人才聚集地。這一轉變與國家發展大局密切相關。習近平主席此前提出，香港不僅要融入國家發展大局，還要服務國家發展大局。從中國未來發展來看，新質生產力的重要支撐就是科技創新，而科技創新最重要的資源之一就是國際領先的人才。因此，中央看到了香港在金融、貿易、航運等傳統優勢之外，在科技創新和人才匯聚方面的潛力，希望推動香港實現更高質量的發展。



肖耿認為，香港作為服務型經濟體，需要明確自身服務的對象。香港不僅要服務國家發展大局，也要面向中國龐大的市場和全球市場發揮作用。香港具有“一國兩制”下的特殊優勢，可以成為中國經濟外循環的重要平台。與內地其他城市不同，香港不只是中國統一大市場中的一個城市，更重要的是承擔跨境業務、離岸業務以及服務“一帶一路”和連接歐美市場的重要功能。這一歷史使命已經體現在首份五年規劃之中。



肖耿分析，從金融領域來看，五年規劃對香港國際金融中心的定位也進行了拓展。香港過去主要依靠股票市場，尤其是內地企業赴港上市，將企業資產放在全球市場進行交易和定價。如今，香港國際金融中心的發展已經超越股票市場，未來還要進一步發展離岸人民幣業務、債券市場、黃金市場和大宗商品市場等。

