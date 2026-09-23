文化遺產保護承壓　中外專家共商應對之策

2026北京文化論壇“文化遺產保護國際合作”平行論壇23日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京9月23日電（記者 海涵）2026北京文化論壇“文化遺產保護國際合作”平行論壇23日在北京舉行。百餘位中外嘉賓圍繞世界遺產保護理念演進、跨國保護實踐、文物追索返還、數字化賦能及人才培養等議題深入交流。



與會專家認為，面對氣候變化、地區衝突、文物非法販運等跨國挑戰，文化遺產保護更需要加強國際合作，通過多邊機制和務實項目共同守護人類文明成果。



本次平行論壇由中共中央宣傳部文藝局、國家文物局交流合作司、中國外文出版發行事業局國際合作部主辦，當代中國與世界研究院、北京市文物局承辦，設置主旨演講、嘉賓發言、圓桌對話等環節。



聯合國教科文組織前副總幹事曲星在主旨演講中梳理世界遺產保護理念的百年演進。他概括，百年來世界遺產保護實現三次重要跨越，即從個人自發保護走向國家制度和國際法律保護，從單體文物保護走向全域環境保護，從靜態遺址保護走向活態文明傳承。國際社會也通過一系列公約，逐步構建起涵蓋武裝衝突中文化財產保護、文物追索、水下文化遺產及非物質文化遺產等領域的國際法律體系。



談及當前挑戰，曲星指出，世界文化遺產保護主要面臨氣候變化、地緣政治衝突、過度旅遊開發以及經費短缺和保護失衡等問題。極端天氣正加劇古建築風化、遺址水土流失，地區衝突也可能導致文化遺產破壞以及文物盜竊和非法交易。他表示，中國在加強自身文化遺產保護的同時，通過人才培訓、參與海外遺產保護項目、牽頭成立亞洲文化遺產保護聯盟等方式積極開展國際合作。



中國外文局副總編輯、當代中國與世界研究院院長李雅芳表示，文化遺產保護不是一國一域的“獨奏”，而是各國共享經驗、共擔責任的“合奏”。各方應堅持平等互鑒、深化協同合作，健全政府、國際組織、文化機構和社會力量協同參與機制，共享保護經驗和技術成果。同時，應運用數字展陳、人工智能、多語種傳播等手段，推動文化遺產由“可見”走向“可知”“可感”。

