蔣、沈民調只差1%？謝寒冰爆綠營人士真心話

中評社台北9月23日電／2026台北市長選舉進入最後衝刺。台北市信民兩岸研究協會22日公布最新民調顯示，國民黨蔣萬安支持度為41.7%、民進黨沈伯洋為40.5%，兩人相差1.2個百分點。媒體人謝寒冰表示，他認識的綠營的人私底 下都說，他們也覺得這個民調可信度不高。



中時新聞網報導，謝寒冰今(23日)在《鄉民“監察院”》節目中表示，你看沈伯洋反應就知道，正常來說，沈伯洋看到這個民調應該是很高興，結果沈伯洋昨天的反應是非常冷靜， 他說我們還是落後，要繼續努力，他為什麼這麼低調，因為他知道這個偏離事實太遠。實際上，雖然昨天綠營的很多節目都在做，稱沈伯洋已經追上來了之類的。



謝寒冰透露，實際上他認識的綠營的人私底下都說，他們也覺得這個民調可信度不高，他們覺得跟他們自己感受到的實際狀況有差距，所以他覺得就看看。



謝寒冰指出，有去過延三夜市的人都知道，那邊從頭到尾都很熱鬧，當然沈伯洋帶著自己人去，看起來一定是很擁擠，可是他每天做這種事情不煩嗎？而且延三夜市，他確定在地的人多？沈伯洋想要繼續這樣炒，他沒什麼意見，只是這個真的對他選舉有利嗎？



謝寒冰接著點出，現在有人看到沈伯洋喝珍珠奶茶，覺得好萌，這個讓人快瘋了、受不了，你要崇拜偶像，要去搞這種造神運動，好歹瞭解你現在造神的人是什麼人。大家難道不覺得這有點似曾相識，有一群人叫“農婦”，當年吳怡農出來的時候，不是一堆人喊“哇”，結果當年吳怡農就是輸給蔣萬安，所以去炒作這些東西，其實沒有什麼太大意義。



上述民調由信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從9月16日至9月18日，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），抽樣誤差最大值±3.0%。