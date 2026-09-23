宋濤：兩岸同胞血濃於水交流大潮不可擋

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月24日電（記者 王教仁）“月滿京華 情牽兩岸”——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動23日在北京懷柔雁棲湖舉行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在茶話會上表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，兩岸交流交往大潮不可阻擋。



宋濤表示，中秋是中國人望月懷遠、闔家團圓的節日。兩岸同胞是家人、親人，一家人共度中秋、共敘親情體現的是中國人以月為信、以親為歸的團圓情結。兩岸同胞要同沐一輪月，共溯血脈同源之本；要同走一條路，共繪融合發展前景；要同圓一個夢，共擔民族復興責任。



宋濤指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，是休戚相關的命運共同體，是血濃於水的一家人。兩岸一家親不是一句口號，而是寫在族譜裡、融在方言裡、刻在血脈裡的真實寫照。兩岸同胞要守護好中華文化之根，凝聚家人團圓之心，攜手守護共同家園。



宋濤續指，兩岸融合發展就是要推動兩岸同胞常來常往、走親走近，讓台灣同胞在大陸學習、工作、生活更加便利，日子越過越好。“十五五”規劃為國家經濟社會發展勾畫了宏偉藍圖，也為台商台企深耕大陸提供了巨大機遇。聚焦台灣同胞實際需求，大陸方面出台了十項促進兩岸交流合作的政策措施，目前有關措施落實已取得積極進展和階段性成果。



宋濤表示，要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意，兩岸交流交往大潮不可阻擋。祖國大陸舞台寬廣、機遇無限，熱忱歡迎更多台灣同胞來大陸追夢、築夢、圓夢，與大陸同胞共享中國式現代化發展的成果和機遇。



宋濤強調，實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥。大陸方面堅持“和平統一、一國兩制”基本方針，以和平方式實現祖國統一最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益；同時有堅定意志、充分信心和足夠能力挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。他指出，越來越多台灣同胞認識到“統一有好處，‘台獨’是絕路，外人靠不住”，希望更多台灣同胞看清歷史大勢，積極參與強國建設、國家統一和民族復興進程，共同守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，共創屬於兩岸中國人的美好未來，共享民族復興的偉大榮光。



據瞭解，本次活動有400餘名兩岸同胞參加，其中包括中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍和島內嘉賓代表、台灣企業家、在京各界台胞等300餘位台灣嘉賓。活動由北京海峽兩岸民間交流促進會和懷柔區人民政府共同主辦。與會人士當晚還共同觀看了中央廣電總台製作的“e起綻放吧”海峽歌會，兩岸表演嘉賓及青年代表以歌曲、舞蹈、戲曲、器樂、情境表演等形式同台演出。