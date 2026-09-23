“總統府”抗議TVBS中時政治獻金爭議報導

中評社台北9月23日電／跨境代理孕母案衍生政治獻金爭議，“總統府”發言人郭雅慧今（23）日晚間對《TVBS》及《中時新聞網》相關報導表示“嚴正”抗議。她指出，媒體將案件證人過去捐助朝野政治人物的獻金，影射為涉案金流，卻未提出證據說明兩者有關，要求《TVBS》立即釐清事實、更正錯誤。



依“總統府”說明，此次抗議針對TVBS政論節目使用“查訂製嬰兒集團金流抓到3綠大咖 驚見賴清德？！”，以及《中時新聞網》刊出“中檢破獲訂製嬰兒集團 3綠大咖遭爆曾收嫌疑診所獻金”等標題與報導。府方認為，相關內容將司法案件與公開捐款紀錄連結，誤導閱聽眾認為賴清德涉案。



郭雅慧表示，代理孕母案件已進入司法程序，相關捐款人是案件證人，且曾捐助朝野政治人物。她批評，特定媒體將政治獻金影射為涉案金流，並據此指向賴清德，無視新聞專業與倫理。她也強調，賴清德歷年政治獻金均依法申報，相關紀錄公開可查。



對於TVBS以“金流扯到3綠大咖”、“驚見賴清德？！”等文字呈現，郭雅慧指出，媒體並未拿出證據說明捐款紀錄與案件有何關聯。她批評，以聳動標題包裝影射、迴避查證，將新聞公器作為政治操作工具，“是傷害新聞自由的最壞示範”，並呼籲電視台更正錯誤，停止藉案件進行政治操作。



根據台中地檢署9月21日公布的偵辦結果，該跨境集團自2025年2月至2026年6月間，接受22名台灣男性委託，安排海外人工生殖及代理孕母來台生產，共有25名新生兒在台出生。檢方認為程姓等3名被告涉嫌違反《人工生殖法》，已提起公訴，另通緝2名中國籍幕後負責人。中檢公告並載明，6月4日是以“第三人”身分搜索相關婦產科診所，查扣分娩紀錄。



呂維國婦產科日前也發布聲明，表示院方依專業醫療判斷及相關規範，對所有產婦提供適切照護；相關人員6月4日應檢察官傳喚，以證人身分配合作證，說明後即請回。院方強調：“本院並非本案涉案單位，亦未參與相關仲介行為。”並呼籲外界尊重司法調查結果，勿再散布或轉傳將診所與案件不當連結的訊息。