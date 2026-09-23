兩岸同胞迎中秋　雁棲湖畔賞明月

2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月23日電（記者 王教仁）400餘名兩岸同胞23日在北京懷柔雁棲湖共同參加“月滿京華 情牽兩岸”——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。23日晚，雁棲湖畔月色皎潔、山水相依，兩岸同胞共賞明月、共話鄉情、共敘未來，抒發共迎中華民族傳統佳節的喜悅和期盼兩岸團圓的美好願景。



聯誼活動前，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席兩岸同胞迎中秋茶話會。他表示，今年4月，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文並發表重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一、民族復興偉業。



宋濤表示，中秋是我們中國人望月懷遠、闔家團圓的節日。兩岸同胞是家人、親人，一家人共度中秋、共敘親情體現的是中國人以月為信、以親為歸的團圓情結。兩岸同胞要同沐一輪月，共溯血脈同源之本；要同走一條路，共繪融合發展前景；要同圓一個夢，共擔民族復興責任。



中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍和島內嘉賓代表、台灣企業家、在京各界台胞等300餘位台灣嘉賓參加。與會台胞表示，兩岸同胞是一家人，中秋節對兩岸中國人來說，不只是一個節日，更是一份感情，中秋明月是兩岸同胞共有的文化印記。月圓盼團圓，事業做得再大、走得再遠，都不會忘記自己的根。廣大台商、台胞是兩岸交流的重要橋梁，希望在堅持“九二共識”、反對“台獨”的基礎上增進互信、擴大交流，讓兩岸能夠和平共榮。



本次活動由北京海峽兩岸民間交流促進會和懷柔區人民政府共同主辦。與會人士還共同觀看了由中央廣電總台製作的“e起綻放吧”海峽歌會，兩岸表演嘉賓及青年代表相聚現場，以歌曲演唱為主體，融入舞蹈、戲曲、器樂、情境表演等多元藝術形式，在共創、共唱、共演、共融中，呈現一場溫暖真摯的音樂盛會，展現兩岸同胞並肩同行、攜手未來的共同願望。